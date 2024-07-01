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Опубликовано видео падения телестанции «Мир» в Новосибирске

Вышку закрытой телестанции «Мир» снесли в Новосибирске — видео

1 июля 2024, 07:56
Фото: «АСТ-54»

Опубликовано видео падения телестанции «Мир» в Новосибирске

В Новосибирске снесли вышку легендарной телестанции «Мир» — первого частного телеканала столицы Сибири, видео опубликовали в соцсетях.

В Новосибирске в понедельник, 1 июля, снесли телевизионную вышку первой частной телестанции города. Об этом на своей странице в ВК сообщила жительница Горского жилмассива Алина Балутина.

Напомним, о предстоящем демонтаже телевышки и нескольких зданий, где ранее размещалась телестанция, стало известно в конце июня. Земля отныне находится в собственности одной из крупных строительных компаний.

Телестанция «Мир» начала свое постоянное вещание в Новосибирске 1 августа 1991 года. В декабре 2021 года стало известно о закрытии телестанции.

Видео: Станислав Каширский/ВК
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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Закрытие#Демонтаж#Горский жилмассив#Телестанция Мир#Снос вышки
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