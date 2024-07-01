Вышку закрытой телестанции «Мир» снесли в Новосибирске — видео

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 07:58
В Новосибирске в понедельник, 1 июля, снесли телевизионную вышку первой частной телестанции города. Об этом на своей странице в ВК сообщила жительница Горского жилмассива Алина Балутина.
Напомним, о предстоящем демонтаже телевышки и нескольких зданий, где ранее размещалась телестанция, стало известно в конце июня. Земля отныне находится в собственности одной из крупных строительных компаний.
Телестанция «Мир» начала свое постоянное вещание в Новосибирске 1 августа 1991 года. В декабре 2021 года стало известно о закрытии телестанции.