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Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Ребенка назвали редким именем

Маленькая Богиня родилась в семье актеров из Новосибирска

3 июля 2024, 09:53
Фото: 1MI
Ребенка назвали редким именем
У новосибирских актеров появилась дочь, которой они дали редкое имя.

Актеры Арина Литвиненко и Иван Зрячев стали родителями. У них родилась дочь. Коллег поздравил театр «Глобус», где работают актеры.

Девочке дали имя Теона. Это редкое имя. Оно означает «богиня». Это имя связано с Грузией.

Считается, что оно происходит от греческой богини по имени Тейя. Ещё можно встретить написание этого имени как Тея или Фейя. Имя Феона похоже на Фея — так называют его в некоторых местах. Тея может быть уменьшительной формой для имени Доротея. Переводится как «дар от бога».

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