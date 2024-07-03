Маленькая Богиня родилась в семье актеров из Новосибирска

Считается, что оно происходит от греческой богини по имени Тейя. Ещё можно встретить написание этого имени как Тея или Фейя. Имя Феона похоже на Фея — так называют его в некоторых местах. Тея может быть уменьшительной формой для имени Доротея. Переводится как «дар от бога».