Маленькая Богиня родилась в семье актеров из Новосибирска

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Актеры Арина Литвиненко и Иван Зрячев стали родителями. У них родилась дочь. Коллег поздравил театр «Глобус», где работают актеры.
Девочке дали имя Теона. Это редкое имя. Оно означает «богиня». Это имя связано с Грузией.
Считается, что оно происходит от греческой богини по имени Тейя. Ещё можно встретить написание этого имени как Тея или Фейя. Имя Феона похоже на Фея — так называют его в некоторых местах. Тея может быть уменьшительной формой для имени Доротея. Переводится как «дар от бога».