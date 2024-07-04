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Девушка погибла

Пассажирка автомобиля погибла, врезавшись в автобус в Новосибирске

4 июля 2024, 01:51
Фото: ГАИ
Девушка погибла
В Новосибирске произошло ДТП с участием автобуса, в котором погибла девушка, рассказали в ГАИ.

Все случилось в пять утра 4 июля. За рулем автомобиля Haval сидел 25-летний мужчина. Он ехал по улице Бориса Богаткова.

В один момент автомобилист врезался в автобус. Общественный транспорт ехал в попутном направлении.

Итог аварии обернулся трагедией. После столкновения погибла пассажирка машины. Ей было 26 лет. Она получила травмы, несовместимые с жизнью. Экипаж ДПС устанавливал все обстоятельства случившегося.

Фото: ГАИ
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