Цыгане выкупили первый этаж и «терроризируют» жильцов дома в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:29
Published Сегодня, 01:29
Modified Сегодня, 01:31
Updated Сегодня, 01:31
Неприятная ситуация развивается в жилищном комплексе «Галактика», который находится на ул. Николая Островского. Как описали инцидент жильцы, цыгане выкупили квартиры на первом этаже и после не давали покоя всем проживающим в доме.
Они якобы устраивают застолья во дворе и дебоши в ночное время. Сама охрана, которой каждый месяц платят новосибирцы, на жалобы не реагирует, пишет Сиб.фм.
Интересно, что цыгане настойчиво уговаривают купить свои самодельные браслеты жильцам, а у детей они отбирают игрушки. Горожане чувствуют себя беспомощными, так как цыгане являются собственниками недвижимости и имеют права равные с другими.