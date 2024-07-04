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Цыгане не дают спокойно жить

Цыгане выкупили первый этаж и «терроризируют» жильцов дома в Новосибирске

4 июля 2024, 01:29
Фото: Изображение Midjourney
Цыгане не дают спокойно жить
Цыгане не дают покоя жильцам одного из ЖК в Новосибирске, о чем рассказали сами горожане.

Неприятная ситуация развивается в жилищном комплексе «Галактика», который находится на ул. Николая Островского. Как описали инцидент жильцы, цыгане выкупили квартиры на первом этаже и после не давали покоя всем проживающим в доме.

Они якобы устраивают застолья во дворе и дебоши в ночное время. Сама охрана, которой каждый месяц платят новосибирцы, на жалобы не реагирует, пишет Сиб.фм.

Интересно, что цыгане настойчиво уговаривают купить свои самодельные браслеты жильцам, а у детей они отбирают игрушки. Горожане чувствуют себя беспомощными, так как цыгане являются собственниками недвижимости и имеют права равные с другими.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Цыгане#Дом#Жильцы
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