Скандальная блогерша из Новосибирска пришла на шоу «Четыре жены»

Судя по соцсетям девушки, Оганес — не ее официальный муж, с ним она уже развелась. У нее есть новый жених, которого она скрывает. В июне он сделал ей предложение. Она написала, что «счастье любит тишину». Выпуск снимался давно, поэтому в кадре она будет транслировать свою семейную жизнь с первым мужем.