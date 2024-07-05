Скандальная блогерша из Новосибирска пришла на шоу «Четыре жены»

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Девушка по имени Мальвина вновь засветится на телеэкранах. Она участвовала в проекте «Четыре свадьбы», а теперь в «Четыре жены». Сибирячке 26 лет. Участница работает пиар-менеджером в своем салоне красоты и увлекается блогерством. Бизнес она строит со своим мужем. Его зовут Оганес, мужчина работает колористом и стилистом. Мальвина попробует превзойти своих конкуренток и доказать, кто в этом шоу лучшая жена.
Судя по соцсетям девушки, Оганес — не ее официальный муж, с ним она уже развелась. У нее есть новый жених, которого она скрывает. В июне он сделал ей предложение. Она написала, что «счастье любит тишину». Выпуск снимался давно, поэтому в кадре она будет транслировать свою семейную жизнь с первым мужем.
Напомним, что Мальвина является скандальным блогером. Она предложила понизить пенсии стариков и пустить эти деньги на развлечения. Своей ироничной подачей она получила много хейта. Девушка, вероятно, решила стать скандальной фигурой. Недавно популярный блогер Александр Зубарев поделился ее видео: дама из Сибири перепутала имя поэта Александра Пушкина, назвав его Анатолием. Она часто выкладывает ироничные мысли в своих соцсетях, чем привлекает гневные комментарии и внимание к себе.