atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:51

Published Сегодня, 07:51

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

Блогер будет бороться в шоу за звание лучшей жены

Скандальная блогерша из Новосибирска пришла на шоу «Четыре жены»

5 июля 2024, 07:51
Фото: шоу «Четыре жены»
Блогер будет бороться в шоу за звание лучшей жены
Новосибирский блогер стала участницей передачи «Четыре жены», где показала тайны своей семейной жизни.

Девушка по имени Мальвина вновь засветится на телеэкранах. Она участвовала в проекте «Четыре свадьбы», а теперь в «Четыре жены». Сибирячке 26 лет. Участница работает пиар-менеджером в своем салоне красоты и увлекается блогерством. Бизнес она строит со своим мужем. Его зовут Оганес, мужчина работает колористом и стилистом. Мальвина попробует превзойти своих конкуренток и доказать, кто в этом шоу лучшая жена.

Фото: шоу «Четыре жены»

Судя по соцсетям девушки, Оганес — не ее официальный муж, с ним она уже развелась. У нее есть новый жених, которого она скрывает. В июне он сделал ей предложение. Она написала, что «счастье любит тишину». Выпуск снимался давно, поэтому в кадре она будет транслировать свою семейную жизнь с первым мужем.

Напомним, что Мальвина является скандальным блогером. Она предложила понизить пенсии стариков и пустить эти деньги на развлечения. Своей ироничной подачей она получила много хейта. Девушка, вероятно, решила стать скандальной фигурой. Недавно популярный блогер Александр Зубарев поделился ее видео: дама из Сибири перепутала имя поэта Александра Пушкина, назвав его Анатолием. Она часто выкладывает ироничные мысли в своих соцсетях, чем привлекает гневные комментарии и внимание к себе.

«Будущий мэр» Новосибирска предложила понизить пенсии
Узнать подробнее
Читайте также:
Участница шоу «Четыре жены» из Новосибирска проиграла соперницамАрмянские танцы у моря: в шоу «Четыре свадьбы» сыграла свадьбу пара из БердскаГоре-мать из Новосибирска объявилась в жизни брошенных детей спустя 13 лет
#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Семья#Свадьба#Шоу
Подпишитесь
Новосибирцев предупредили о новой массовой атаке боевых дронов
Сегодня, 08:10
Зоозащитники переругались с инспектором Минприроды из-за сбитой в Новосибирске косули
Сегодня, 07:47
Экс-чиновница Терешкова высказалась о новом назначении в мэрии Новосибирска
Сегодня, 06:23
Имущество на 12 млн попытался скрыть при помощи родни новосибирский чиновник
Сегодня, 04:26
Нового главу департамента культуры и спорта назначил мэр Новосибирска Кудрявцев
Сегодня, 03:48