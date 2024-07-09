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Posted Сегодня, 04:50

Published Сегодня, 04:50

Modified Сегодня, 04:52

Updated Сегодня, 04:52

Воры продавали байки

Молодые автоворы в Новосибирске украли 8 мотоциклов на миллион рублей

9 июля 2024, 04:50
Фото: Изображение Midjourney
Воры продавали байки
В Новосибирске молодые парни угоняли байки и продавали их, преступную схему раскрыли в ГУ МВД.

Два 18-ти и 20-летних парня решили подзаработать, воруя чужие мотоциклы в Новосибирске. С мая они присматривали байки во дворах, а затем укатывали их вручную. Происходило все по ночам.

Спустя несколько дней, они продавали автоимущество через интернет. Прибыль делили пополам. Таким способом они заработали миллион рублей.

Безнаказанными воры не остались. Их задержала полиция. В отношении подозреваемых возбудили дело. Одного взяли под стражу, второму дали подписку о невыезде.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Криминал#Новосибирск#Полиция#Кража#Мотоцикл
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