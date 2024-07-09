Молодые автоворы в Новосибирске украли 8 мотоциклов на миллион рублей

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
Два 18-ти и 20-летних парня решили подзаработать, воруя чужие мотоциклы в Новосибирске. С мая они присматривали байки во дворах, а затем укатывали их вручную. Происходило все по ночам.
Спустя несколько дней, они продавали автоимущество через интернет. Прибыль делили пополам. Таким способом они заработали миллион рублей.
Безнаказанными воры не остались. Их задержала полиция. В отношении подозреваемых возбудили дело. Одного взяли под стражу, второму дали подписку о невыезде.