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Сейчас генерал занят другими делами

Генерала Армагеддона из Новосибирска попросили вернуть в зону СВО

10 июля 2024, 02:59
Фото: сайт Минобороны РФ
Сейчас генерал занят другими делами
Вернуться командовать российской армией в зоне СВО попросили генерала Сергея Суровикина из Новосибирска, о чем высказался политолог Сергей Марков.

Начальника российского министерства обороны Алексея Белоусова попросили вернуть бывшего командира российской группировкой войск в зоне СВО. Данную инициативу выдвинул политолог Сергея Марков.

Как считает политолог, перестановки кадров в министерстве могут говорить о том, что Сергея Суровикина, вероятно, вернут на прежнюю должность, пишет Сиб.фм. Генерал смог бы решить затяжной конфликт на Украине после успешной операции в Сирии.

В настоящий момент неизвестно, где находится новосибирский генерал. Марков говорит, что вскоре генерал Армагеддон (прозвище Суровикина), снова будет руководитель армией РФ. Его назвали лучшим генералом современности, которого признает общество.

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#Эмилия Губарева#Политика#Общество#Новосибирск#СВО#Генерал#Сергей Суровикин#Зона СВО
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