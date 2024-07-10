Posted Сегодня, 02:59
Published Сегодня, 02:59
Modified Сегодня, 03:01
Updated Сегодня, 03:01
Начальника российского министерства обороны Алексея Белоусова попросили вернуть бывшего командира российской группировкой войск в зоне СВО. Данную инициативу выдвинул политолог Сергея Марков.
Как считает политолог, перестановки кадров в министерстве могут говорить о том, что Сергея Суровикина, вероятно, вернут на прежнюю должность, пишет Сиб.фм. Генерал смог бы решить затяжной конфликт на Украине после успешной операции в Сирии.
В настоящий момент неизвестно, где находится новосибирский генерал. Марков говорит, что вскоре генерал Армагеддон (прозвище Суровикина), снова будет руководитель армией РФ. Его назвали лучшим генералом современности, которого признает общество.