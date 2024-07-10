Генерала Армагеддона из Новосибирска попросили вернуть в зону СВО

Как считает политолог, перестановки кадров в министерстве могут говорить о том, что Сергея Суровикина, вероятно, вернут на прежнюю должность, пишет Сиб.фм. Генерал смог бы решить затяжной конфликт на Украине после успешной операции в Сирии.