Неизвестный водитель врезался в машину в Новосибирске — пострадала 2-летняя девочка

Posted Сегодня, 02:21
Published Сегодня, 02:21
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ДТП произошло 9 июля при съезде с кольца по улице Мясниковой у дома №3, к.6. Неустановленный водитель врезался в Mitsubishi Lancer, где сидел 30-летний водитель.
Первый автомобилист скрылся в неизвестном направлении. В аварии пострадала девочка 2022 года рождения. Ее доставили в больницу, какие именно она получила травмы, не уточняется.
В ГАИ напомнили, что если виновник ДТП скрывается, то ему грозит лишение прав от года до полутора лет или арест на 15 суток.