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Пострадал ребенок

Неизвестный водитель врезался в машину в Новосибирске — пострадала 2-летняя девочка

10 июля 2024, 02:21
Фото: ГАИ
Пострадал ребенок

Неизвестный в Новосибирске врезался в автомобиль с 2-летней девочкой в салоне

В Калининском районе Новосибирска неизвестный водитель врезался в машину и скрылся, сообщили в ГАИ.

ДТП произошло 9 июля при съезде с кольца по улице Мясниковой у дома №3, к.6. Неустановленный водитель врезался в Mitsubishi Lancer, где сидел 30-летний водитель.

Первый автомобилист скрылся в неизвестном направлении. В аварии пострадала девочка 2022 года рождения. Ее доставили в больницу, какие именно она получила травмы, не уточняется.

В ГАИ напомнили, что если виновник ДТП скрывается, то ему грозит лишение прав от года до полутора лет или арест на 15 суток.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Дети#ДТП#Пострадавшие#ГАИ
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