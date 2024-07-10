Стайку домашних кабанчиков на прогулке заметили на окраине Новосибирска

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Стайку домашних кабанчиков встретила на дороге в Первомайском районе жительница Новосибирска. Видеорепортаж о необычной прогулке она разместила в паблике «Моя Первомайка» в ВК.
Животные никакого внимания на женщину не обратили, и спокойно остановились на повороте с асфальтированной дороги.
Жители Первомайки в комментариях сначала традиционно пошутили про «бегающий шашлык», а затем припомнили, что домашние кабаны обитают на ферме в окрестностях микрорайона КСМ, и летом их часто можно увидеть на самовыгуле.