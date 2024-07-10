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Стайку домашних кабанчиков на прогулке заметили на окраине Новосибирска

Стайку домашних кабанчиков на прогулке заметили на окраине Новосибирска

10 июля 2024, 08:21
Фото: 1MI
В Первомайском районе Новосибирска в объектив видеокамеры попала группа кабанов, невозмутимо бежавших по обочине дороги, сообщают соцсети.

Стайку домашних кабанчиков встретила на дороге в Первомайском районе жительница Новосибирска. Видеорепортаж о необычной прогулке она разместила в паблике «Моя Первомайка» в ВК.

Животные никакого внимания на женщину не обратили, и спокойно остановились на повороте с асфальтированной дороги.

Жители Первомайки в комментариях сначала традиционно пошутили про «бегающий шашлык», а затем припомнили, что домашние кабаны обитают на ферме в окрестностях микрорайона КСМ, и летом их часто можно увидеть на самовыгуле.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Животные#Первомайка#Первомайский район#Кабанчики#Прогулка
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