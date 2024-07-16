Жара, град и ветер ожидаются в Новосибирской области

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
В Новосибирске и области сохранится жаркая погода. Синоптики обещают дожди, град и сильный ветер до 20 м/с, в некоторых районах области.
По данным гидрометцентра, воздух на неделе прогреется до +30. Чуть прохладнее станет только ближе к вечеру. В конце недели ожидаются дожди с грозами, возможным градом.
А вот сервис «Яндекс. Погода» жару не обещает. С завтрашнего дня начнется постепенное понижение температуры до +23. Каждый день будет идти дождь.