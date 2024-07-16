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Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Жарко будет в городе

Жара, град и ветер ожидаются в Новосибирской области

16 июля 2024, 13:11
Фото: atas.info
Жарко будет в городе
О жаре и граде в ближайшее время в Новосибирской области предупредили в МЧС.

В Новосибирске и области сохранится жаркая погода. Синоптики обещают дожди, град и сильный ветер до 20 м/с, в некоторых районах области.

По данным гидрометцентра, воздух на неделе прогреется до +30. Чуть прохладнее станет только ближе к вечеру. В конце недели ожидаются дожди с грозами, возможным градом.

А вот сервис «Яндекс. Погода» жару не обещает. С завтрашнего дня начнется постепенное понижение температуры до +23. Каждый день будет идти дождь.

Когда уйдет аномальная жара из Новосибирской области — называем даты
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Жара#Дождь#Град#Аномальная жара в Новосибирске
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