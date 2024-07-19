Динозавтр, жираф и конь пристают к прохожим с деньгами в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:45
Published Сегодня, 02:45
Modified Сегодня, 02:47
Updated Сегодня, 02:47
Как рассказал депутат Антон Тыртышный, он заметил назойливых кукол, которые работают у Новосибирского зоопарка и пристают к семьям с детьми. В основном, люди представляются конем, жирафом или динозавром. На деле, они обычные аферисты.
За фотографию с ребенком они вымогают по четыре тысячи рублей. Причем снимок не является профессиональным, он делается на телефон клиента, без всякой обработки.
Детей у зоопарка много. Администрация даже ругалась с куклами, так как многие новосибирцы думают, что «животные» работают в зоопарке.
Депутат обратился в полицию. Этот вопрос обсудили и в администрации Центрального округа, однако оценить законность действий аниматоров могут только полицейские.