atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:45

Published Сегодня, 02:45

Modified Сегодня, 02:47

Updated Сегодня, 02:47

Переодетые люди требуют деньги у прохожих

Динозавтр, жираф и конь пристают к прохожим с деньгами в Новосибирске

19 июля 2024, 02:45
Фото: Антон Тыртышный /ТГ
Переодетые люди требуют деньги у прохожих
На ростовых кукол в Новосибирске пожаловался депутат, заявив что они вымогатели, такое сообщение появилось в соцсетях на страницах депутата Антона Тыртышного.

Как рассказал депутат Антон Тыртышный, он заметил назойливых кукол, которые работают у Новосибирского зоопарка и пристают к семьям с детьми. В основном, люди представляются конем, жирафом или динозавром. На деле, они обычные аферисты.

За фотографию с ребенком они вымогают по четыре тысячи рублей. Причем снимок не является профессиональным, он делается на телефон клиента, без всякой обработки.

Детей у зоопарка много. Администрация даже ругалась с куклами, так как многие новосибирцы думают, что «животные» работают в зоопарке.

Депутат обратился в полицию. Этот вопрос обсудили и в администрации Центрального округа, однако оценить законность действий аниматоров могут только полицейские.

Подростки вымогают деньги у прохожих на площади Ленина в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Умилительные фотографии лесных котят показал Новосибирский зоопаркИгривых канадских волчат показал Новосибирский зоопаркЧетыре детеныша родились у лесных котов в Новосибирском зоопарке
#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Зоопарк#Деньги#Вымогательство
Подпишитесь
Дождь и похолодание ожидается в Новосибирской области на выходных
Сегодня, 01:35
Зрители и критики — о фильме «Не одна дома» с Давой и Миланой Хаметовой
Сегодня, 03:26
Тело пропавшей женщины найдено в реке Чаус Новосибирской области
Вчера, 13:30
Торнадо испугал жителей Новосибирской области
Вчера, 12:58
Град, ливни и шквалистый ветер обрушатся на Новосибирскую область 19 июля
Вчера, 10:31
Заподозренного в педофилии новосибирца суд оставил на свободе
Вчера, 08:06