Голодные и одичалые псы загрызли стаю баранов в Новосибирской области

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Все происходит в селе Стретинка. Такие же случаи фиксировали в деревне Караси. Бездомные собаки нападают на домашних животных. Они безжалостно загрызли 13 баранов. Почти 20 овец были ранены. Данный факт наблюдается с начала июля, пишет «Степная нива». У некоторых сельчан загрызли птиц.
В администрации о нападениях знают. Правда говорят, что убивать бездомных собак нельзя. Их разрешается только стерилизовать и отпускать на волю. Проблема таким способом не решится.
Сейчас новосибирцы готовы в одиночку бороться со зверями. Они устраивают ночные дежурства и вооружаются вилами.