Голодные и одичалые псы загрызли стаю баранов в Новосибирской области

Все происходит в селе Стретинка. Такие же случаи фиксировали в деревне Караси. Бездомные собаки нападают на домашних животных. Они безжалостно загрызли 13 баранов. Почти 20 овец были ранены. Данный факт наблюдается с начала июля, пишет «Степная нива». У некоторых сельчан загрызли птиц.