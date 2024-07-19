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Животные погибли

Голодные и одичалые псы загрызли стаю баранов в Новосибирской области

19 июля 2024, 07:21
Фото: 1MI
Животные погибли
В Баганском районе собаки грызут скот новосибирцев, о чем рассказали местные жители.

Все происходит в селе Стретинка. Такие же случаи фиксировали в деревне Караси. Бездомные собаки нападают на домашних животных. Они безжалостно загрызли 13 баранов. Почти 20 овец были ранены. Данный факт наблюдается с начала июля, пишет «Степная нива». У некоторых сельчан загрызли птиц.

В администрации о нападениях знают. Правда говорят, что убивать бездомных собак нельзя. Их разрешается только стерилизовать и отпускать на волю. Проблема таким способом не решится.

Сейчас новосибирцы готовы в одиночку бороться со зверями. Они устраивают ночные дежурства и вооружаются вилами.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Нападение#Собаки#Баганский район
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