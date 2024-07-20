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Published Сегодня, 04:09

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Манул

Игры молодых новосибирских манулов попали на видео и умилили пользователей соцсетей

20 июля 2024, 04:09
Фото: Новосибирский зоопарк
Манул

Игры новосибирских манулов попали на видео и умилили пользователей соцсетей

Новосибирский зоопарк опубликовал кадры, на которых молодые манулята играют. Запись вмиг обрела популярность в социальных сетях.

Детская игривость молодых котят очаровала пользователей социальных сетей. Видео опубликовано в социальных сетях Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило.

Видео: Новосибирский зоопарк

Напомним, что настоящий беби-бум в семьях новосибирских манулов произошел в апреле. Сразу две хвостатые мамы подарили миру 12 котят. Самки начали выводить малышей к людям только через месяц. Сейчас же дети манулов свободно гуляют, играют и активно познают мир.

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