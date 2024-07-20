Игры молодых новосибирских манулов попали на видео и умилили пользователей соцсетей

Напомним, что настоящий беби-бум в семьях новосибирских манулов произошел в апреле. Сразу две хвостатые мамы подарили миру 12 котят. Самки начали выводить малышей к людям только через месяц. Сейчас же дети манулов свободно гуляют, играют и активно познают мир.