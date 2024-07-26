atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:45

Published Сегодня, 04:45

Modified Сегодня, 04:47

Updated Сегодня, 04:47

Аномальная жара снова накатила на Новосибирск — когда это закончится

Аномальная жара снова накатила на Новосибирск — когда это закончится

26 июля 2024, 04:45
Фото: 1MI
С 26 по 29 июля в Новосибирскую область будет стоять аномально жаркая погода с показателями выше +30 градусов, это следует из данных ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

В Каргатском районе вовсе объявили высокую пожароопасность 4 класса.

Днем 26 июля в Новосибирске воздух раскочегарит до +31 градуса, обойдется без осадков. По области воздух вовсе раскалится до +33 градусов, по западу будет прохладнее — до +27 градусов.

Масштабный сбой произошел в работе Telegram 26 июля
Узнать подробнее

В субботу, 27 июля, ночью в Новосибирске будет около +20 градусов, в дневное время — до +33.

В воскресенье, 28 июля, ночью аналогичная ситуация, а вот днем «похолодает» до +29 градусов.

Аномальная жара негативно сказывается не только на самочувствии людей с патологиями сердечно-сосудистой системы. Также спасатели фиксируют этим летом рекордные показатели по смертности на воде. Они напрямую связывают печальную статистику с разницей температур при погружении в воду, а также пренебрежением техникой безопасности.

Вечером 25 июля Новосибирск пережил очередной ливень. Он сносил крыши. Мы публиковали последствия разгула стихии.

Читайте также:
Чуйский тракт планируют расширить в Новосибирской областиОбманувший на полмиллиона пенсионеров из Новосибирска мошенник сел в колониюПутешествие по лучшим зоопаркам России: где есть жирафы, манулы и крокодилы
#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Жара#Аномальная жара в Новосибирске
Подпишитесь
Слетела крыша, затопило дороги: последствия тропического ливня в Новосибирске
Сегодня, 02:04
Масштабный сбой произошел в работе Telegram 26 июля
Сегодня, 04:10
Штрафующую водителей камеру поставили на Большевистской в Новосибирске
Сегодня, 01:51
Почти полтонны грязных арбузов забрали у мигрантов-нелегалов из Новосибирска
Сегодня, 01:26
Прогноз погоды на август-2024: ждать ли снова жары?
Вчера, 16:40
Новосибирская госкомпания «Сибирь-Арена» заказала элитный внедорожник
Вчера, 12:54