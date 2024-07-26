Аномальная жара снова накатила на Новосибирск — когда это закончится

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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В Каргатском районе вовсе объявили высокую пожароопасность 4 класса.
Днем 26 июля в Новосибирске воздух раскочегарит до +31 градуса, обойдется без осадков. По области воздух вовсе раскалится до +33 градусов, по западу будет прохладнее — до +27 градусов.
В субботу, 27 июля, ночью в Новосибирске будет около +20 градусов, в дневное время — до +33.
В воскресенье, 28 июля, ночью аналогичная ситуация, а вот днем «похолодает» до +29 градусов.
Аномальная жара негативно сказывается не только на самочувствии людей с патологиями сердечно-сосудистой системы. Также спасатели фиксируют этим летом рекордные показатели по смертности на воде. Они напрямую связывают печальную статистику с разницей температур при погружении в воду, а также пренебрежением техникой безопасности.
Вечером 25 июля Новосибирск пережил очередной ливень. Он сносил крыши. Мы публиковали последствия разгула стихии.