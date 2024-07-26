Аномальная жара снова накатила на Новосибирск — когда это закончится

Аномальная жара негативно сказывается не только на самочувствии людей с патологиями сердечно-сосудистой системы. Также спасатели фиксируют этим летом рекордные показатели по смертности на воде. Они напрямую связывают печальную статистику с разницей температур при погружении в воду, а также пренебрежением техникой безопасности.