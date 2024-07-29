Подержанный пикап из Америки чаще всего покупали новосибирцы

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Именно пикап из Америки Ram 1500 был самым продаваемым среди других подержанных вариантов. Средняя его цена — 11 млн рублей.
На втором месте по продажам было авто Kia Rio, средняя цена которой начиналась от 1,4 млн рублей, пишет РБК-Новосибирск.
Третье место получила модель машины Geely Monjaro. В б/у виде она стоит 1,9 млн рублей.
Еще одной продаваемой машиной стал китайский кроссовер Belgee X50. Стоимость такого авто начиналась от 2,4 млн рублей.