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Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Какую машину продавали чаще всего

Подержанный пикап из Америки чаще всего покупали новосибирцы

29 июля 2024, 12:33
Фото: Изображение Midjourney
Какую машину продавали чаще всего
Стали известны самые продаваемые б/у автомобили в первую половину 2024 года, сообщили в «Авто.ру».

Именно пикап из Америки Ram 1500 был самым продаваемым среди других подержанных вариантов. Средняя его цена — 11 млн рублей.

На втором месте по продажам было авто Kia Rio, средняя цена которой начиналась от 1,4 млн рублей, пишет РБК-Новосибирск.

Третье место получила модель машины Geely Monjaro. В б/у виде она стоит 1,9 млн рублей.

Еще одной продаваемой машиной стал китайский кроссовер Belgee X50. Стоимость такого авто начиналась от 2,4 млн рублей.

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