Массовое нашествие кузнечиков пугает жителей Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
Нашествие кузнечиков замечают новосибирцы. Насекомые запрыгивают в окна, прыгают по огородам, лавочкам в парках.
«Живу в Новосибирске на 1-м этаже, каждый день на подоконнике замечаю по 1-2 кузнечика, причем угнаться за ними весьма сложно», — говорит читательница Atas.info.
«В Новосибирской области у меня дом и дача. Такого количества кузнечиков я еще не видела, видимо из-за жары появились», — рассуждает другая сибирячка.
Действительно, насекомые сейчас активны из-за жары, которая держится в регионе не одну неделю. Они в поисках партнеров и мест, где можно отложить яйца.