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Published Сегодня, 04:57

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Updated Сегодня, 04:59

Насекомые запрыгивают в окна

Массовое нашествие кузнечиков пугает жителей Новосибирской области

30 июля 2024, 04:57
Фото: 1MI
Насекомые запрыгивают в окна
В Новосибирской области фиксируют большое появление кузнечиков, сообщают читатели Atas.info.

Нашествие кузнечиков замечают новосибирцы. Насекомые запрыгивают в окна, прыгают по огородам, лавочкам в парках.

«Живу в Новосибирске на 1-м этаже, каждый день на подоконнике замечаю по 1-2 кузнечика, причем угнаться за ними весьма сложно», — говорит читательница Atas.info.
«В Новосибирской области у меня дом и дача. Такого количества кузнечиков я еще не видела, видимо из-за жары появились», — рассуждает другая сибирячка.

Действительно, насекомые сейчас активны из-за жары, которая держится в регионе не одну неделю. Они в поисках партнеров и мест, где можно отложить яйца.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Насекомые#Лето#Жара#Нашествие
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