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Дом получил заметные повреждения

Экс-депутат Госдумы от Новосибирской области попал под обстрел в Киеве

1 августа 2024, 09:52
Фото: тг-канал Ильи Пономарева*
Дом получил заметные повреждения
Бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев* в своем телеграм-канале сообщил о полученных ранениях.

Дом Ильи Пономарева* в пригороде украинской столицы получил повреждения, сам он легко ранен. Как сообщают СМИ, вероятно, здание повреждено обломками украинского дрона-камикадзе.

«Сегодня у меня, похоже, второй день рождения», — написал пострадавший в своем телеграм-канале, намекая, что на его жизнь могло быть совершено покушение.

Кто и с какой целью мог желать ему смерти, экс-депутат не уточнил.

Илья Пономарев* — бывший депутат от «Справедливой России», был избран в Госдуму по партийным спискам от Новосибирской области. Активно участвовал в уличных протестах в Москве в 2011-12 года, позже эмигрировал в США, затем перебрался в Киев.

На Украине создал ряд организаций, направленных на борьбу с российскими официальными структурами. Не исключал применения силовых методов.

*) — внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Депутат#Госдума#СВО#Дрон#Киев
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