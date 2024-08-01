Экс-депутат Госдумы от Новосибирской области попал под обстрел в Киеве

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Дом Ильи Пономарева* в пригороде украинской столицы получил повреждения, сам он легко ранен. Как сообщают СМИ, вероятно, здание повреждено обломками украинского дрона-камикадзе.
«Сегодня у меня, похоже, второй день рождения», — написал пострадавший в своем телеграм-канале, намекая, что на его жизнь могло быть совершено покушение.
Кто и с какой целью мог желать ему смерти, экс-депутат не уточнил.
Илья Пономарев* — бывший депутат от «Справедливой России», был избран в Госдуму по партийным спискам от Новосибирской области. Активно участвовал в уличных протестах в Москве в 2011-12 года, позже эмигрировал в США, затем перебрался в Киев.
На Украине создал ряд организаций, направленных на борьбу с российскими официальными структурами. Не исключал применения силовых методов.
*) — внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.