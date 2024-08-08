Зарплаты рабочих раскрыли в Новосибирском метрополитене

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
По данным Международной ассоциации «Метро», в регионах отличается зарплата у сотрудников подземки.
В лидерах — Москва (111 тысяч) и Санкт-Петербург (97 тысяч), а Новосибирск занимает третье место, где в среднем, зарплата составляет 67 тысяч рублей. Чуть меньше получают в Казани (66 тысяч).
Затем по уровню зарплат идут Екатеринбург (59 тысяч), Нижний Новгород (54 тысячи) и Самара (49 тысяч).
Напомним, ранее мы рассказали, на сколько за один год выросла зарплата в Новосибирской области и что на нее можно купить сейчас.