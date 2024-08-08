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Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

Сколько получают в метро

Зарплаты рабочих раскрыли в Новосибирском метрополитене

8 августа 2024, 06:34
Фото: atas.info
Сколько получают в метро
Сколько зарабатывают сотрудники Новосибирского метрополитена, рассказали в подземке.

По данным Международной ассоциации «Метро», в регионах отличается зарплата у сотрудников подземки.

В лидерах — Москва (111 тысяч) и Санкт-Петербург (97 тысяч), а Новосибирск занимает третье место, где в среднем, зарплата составляет 67 тысяч рублей. Чуть меньше получают в Казани (66 тысяч).

Затем по уровню зарплат идут Екатеринбург (59 тысяч), Нижний Новгород (54 тысячи) и Самара (49 тысяч).

Напомним, ранее мы рассказали, на сколько за один год выросла зарплата в Новосибирской области и что на нее можно купить сейчас.

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