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Published Сегодня, 10:39

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Пробка тянется от села до села

Огромная пробка в 12 км скопилась на выезде из Новосибирска

10 августа 2024, 10:39
Фото: 1MI
Пробка тянется от села до села
Автомобилисты встали в длинную пробку на выезде из Новосибирска, о чем свидетельствуют данные карт.

Заторы образовались на выезде из города на Гусинобродском шоссе. Пробка растянулась на более чем 10 километров, по данным сервиса 2ГИС. Она начинается от Раздольного до Гусиного Брода.

Отметим, что пробки там возникают практически каждый день. Дело в том, что там идет ремонт путепровода через ж/д. Сейчас ситуация на дорогах оценивается, как стабильная. Заторы наблюдаются только на этом участке.

Фото: 2ГИС

После приезда премьер-министра Михаила Мишустина, Новосибирску дали поручение завершить строительство первого этапа Восточного обхода и начать ремонт Чуйского тракта.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Пробки#Ремонт
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