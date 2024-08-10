Огромная пробка в 12 км скопилась на выезде из Новосибирска

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Заторы образовались на выезде из города на Гусинобродском шоссе. Пробка растянулась на более чем 10 километров, по данным сервиса 2ГИС. Она начинается от Раздольного до Гусиного Брода.
Отметим, что пробки там возникают практически каждый день. Дело в том, что там идет ремонт путепровода через ж/д. Сейчас ситуация на дорогах оценивается, как стабильная. Заторы наблюдаются только на этом участке.
После приезда премьер-министра Михаила Мишустина, Новосибирску дали поручение завершить строительство первого этапа Восточного обхода и начать ремонт Чуйского тракта.