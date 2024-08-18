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Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

Суперлуние наблюдают во время максимального приближения Луны к Земле

Суперлуние «Голубой Луны» увидят новосибирцы в ночь на 20 августа

18 августа 2024, 06:27
Фото: Изображение Midjourney
Суперлуние наблюдают во время максимального приближения Луны к Земле
Подобная феерическая картина появляется на небе раз в 15 лет.

Суперлуние можно будет увидеть в ночь с 19 на 20 августа, оно начнется в 01:26 местного времени. Причем это будет так называемая «Осетровая Луна» — сочетание суперлуния и «Голубой Луны». Подобное событие происходит примерно раз в 15 лет. Однако это не означает, как зачастую принято думать, что спутник окрасится в оттенки голубого. Подобный термин используют для обозначения второго полнолуния за один месяц.

«Голубое суперлуние» продлится три дня, до среды, 21 августа. В следующий раз подобное небесное событие произойдет в 2037 году

Суперлунием называют моменты, когда полнолуние совпадает с максимально близким положением спутника Земли к нашей планете. В это время Луна становится заметно больше и примерно на треть ярче, чем обычно. Для наблюдения за этим астрономическим явлением не нужно никакой специальной аппаратуры, главное, чтобы небосвод не был затянут облаками.

Год назад, во время суперлуния, жители Бердска наблюдали неадекватную женщину, которая с криками бросалась на движущиеся автомобили.

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#Новосибирск#Земля#Небо#Луна#Астрономия
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