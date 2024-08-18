Суперлуние «Голубой Луны» увидят новосибирцы в ночь на 20 августа

Суперлуние можно будет увидеть в ночь с 19 на 20 августа, оно начнется в 01:26 местного времени. Причем это будет так называемая «Осетровая Луна» — сочетание суперлуния и «Голубой Луны». Подобное событие происходит примерно раз в 15 лет. Однако это не означает, как зачастую принято думать, что спутник окрасится в оттенки голубого. Подобный термин используют для обозначения второго полнолуния за один месяц.