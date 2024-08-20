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Published Сегодня, 02:08

Modified Сегодня, 02:10

Updated Сегодня, 02:10

Луна была огромной

Суперлуние сфотографировали новосибирцы на ночном небе — топ лучших кадров

20 августа 2024, 02:08
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Луна была огромной

В ночь на 20 августа новосибирцы наблюдали за Суперлунием

В Новосибирской области жители могли наблюдать за редким явлением — Суперлунием: показываем его кадры.

В ночь с 19 на 20 августа в России было Суперлуние. Это астрономическое явление, когда Луна приближается к Земле и становится большой и яркой.

Фото: Эмилия Губарева / atas.info

Полная фаза была в час ночи, однако и без пика Луна была большой еще в ночь с 18 на 19 августа. Она была на 30% ярче, чем в ежемесячное полнолуние и на 14% больше.

Фото: Эмилия Губарева / atas.info

Обзор на Луну закрывали только тучи.

«Вот почему в такие события всегда облачно», — негодуют новосибирцы в комментариях соцсетей.
Фото: Эмилия Губарева / atas.info

Не менее ярким было и северное сияние, которое происходило в регионе из-за магнитных бурь.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Фото#Астрономическое явление#Небо#Луна#Суперлуние
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