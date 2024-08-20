Суперлуние сфотографировали новосибирцы на ночном небе — топ лучших кадров

Posted Сегодня, 02:08
Published Сегодня, 02:08
Modified Сегодня, 02:10
Updated Сегодня, 02:10
В ночь с 19 на 20 августа в России было Суперлуние. Это астрономическое явление, когда Луна приближается к Земле и становится большой и яркой.
Полная фаза была в час ночи, однако и без пика Луна была большой еще в ночь с 18 на 19 августа. Она была на 30% ярче, чем в ежемесячное полнолуние и на 14% больше.
Обзор на Луну закрывали только тучи.
«Вот почему в такие события всегда облачно», — негодуют новосибирцы в комментариях соцсетей.