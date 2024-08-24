Виновных в гибели юной самбистки требуют найти в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
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Все случилось 17 августа с 17-летней самбисткой. Девушка переехала в столицу Сибири из Горно-Алтайска. В новом городе ее буллили из-за внешности, да и в жизни навалилось много проблем.
Подросток приняла радикальное решение: свести счеты с жизнью. Это стало настоящим резонансом для всех. Следователи возбудили дело, о ходе расследования приказал доложить Александр Бастрыкин.
Правозащитница Анна Тажеева требует расследования дела по факту доведения до самоубийства, ведь в прощальном письме девушка заявила, что травили ее из-за национальности. Эксперт также требует привлечь виновных к ответственности, сообщает она в своем ТГ-канале.