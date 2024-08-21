Погибшая спортсменка оставила прощальное письмо, в котором раскрыла всю правду

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Олеси* больше нет: об этом стало известно 19 августа, когда трагичную весть сообщили в федерации по самбо. Девушке было 17 лет. Она занималась спортом, имела хорошие результаты и ею гордились одноклубники. Утрату подростка назвали «невосполнимой и страшной».
Из комментариев под постом удалось узнать, что гибель спортсменки была скоропостижной. Одни писали, что это связано с расставанием с молодым человеком, другие с травлей. Сама девушка оставила пост, в котором объяснила всю ситуацию и попрощалась с родными.
От первого лица Олеся написала прощальный пост в мессенджере длинной в более чем 3 тысячи символов. Она поставила его на отложенное время, признаваясь, что после его публикации девушка будет уже мертва. Так и произошло.
В начале сообщения спортсменка признается в любви к своим родителям и благодарит их за все, попросив прощения. Также она оставила послание своим младшим, вероятно братьям или сестрам, чтобы те не повторяли ее ошибку.
«Только ради тебя я всегда держалась я не хотела чтоб у моей мамы был мёртвый ребёнок, но я не справляюсь, как бы сильно я бы не хотела все вытерпеть, у меня не получается я не знаю кому выговориться сейчас так хочется чтоб меня кто-нибудь обнял и сказал „все получится все переживём““, — слезно пишет Олеся, говоря о своей маме и сложном периоде жизни.
Она признается, что очень устала и на нее навалилось много проблем. Одной из них стало расставание с парнем, но акцент на этом школьница просит не делать. Больше всего ее волновала другая причина.
Подросток пишет, что никогда не стыдилась своей национальности, пока над ней не начали шутить.
«Я не была хорошим человеком, но и плохим не была я не понимаю в чем моя вина? в том что я родилась с узкими глазами или в том что я темного цвета кожи?», — рассуждает погибшая.
После произошедшего в комментариях написала сестра Олеси, поднимая тему травли:
«Те „люди“, которые в буквальном смысле систематически травили её и издевались сполна ответят за всё! Никто в этой жизни не вправе судить человека за национальную принадлежность, внешность! Никто не выбирает, где ему родится! Мы это просто так не оставим! Каждый получит то, что заслужил. Дело уже завели и мы молчать не будем! Очень больно видеть, что растет такое жестокое поколение».
Родные намерены придать огласке данную ситуацию:
«Хочу чтобы это было примером для тех, кто оказался жертвой буллинга. Никогда не молчите! Вы не должны оправдываться за то, с какой национальностью вы родились! Нам больно от того, что мы вовремя не уберегли нашу девочку, от обозленных жизнью людей, в столь юном возрасте. Что бы вами не двигало, зависть или просто неприязнь, вы не праве морально уничтожать человека! Что мы сейчас можем сделать, ведь не вернуть уже человека, единственное дать огласку этому всему и стараться помочь таким же жертвам буллинга», — признается родственница Олеси.
Девушка влюбилась в парня не так давно. Однако их отношения не сложились, а вернее, один просто не смог полюбить другую. Олесю задело то, что парень потанцевал с ее подругой. В письме говорится, что она дала время себе забыть его через две недели, но сделать этого не смогла. Многие СМИ начали писать, что именно из-за любви девушка и совершила такой поступок, однако это стало лишь некой болью.
В комментариях отозвался и тот самый парень, на которого обрушился хейт. На деле он признался, что спортсменка сама стала инициатором расставания, так как у них ничего не получилось, а испытывать боль она не хотела.
«Я хотел потанцевать с тобой медленный танец с начала сборов, но меня всё время что то останавливало. Я хотел к тебе подойти, но ты сказала, что я не должен к тебе приближаться, я думал тебе так будет лучше. Мне ужасно больно, что так получилось, я не могу принять этого. Спи спокойно…», — вспоминает погибшую ее последняя любовь.
В конце письма сибирячка не выдерживает своих слез и прекращает писать о своей жизни и напоминает близким, что всегда будет рядом с ними, но уже на том свете.
*имя изменено