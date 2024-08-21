Погибшая спортсменка оставила прощальное письмо, в котором раскрыла всю правду

Девушка влюбилась в парня не так давно. Однако их отношения не сложились, а вернее, один просто не смог полюбить другую. Олесю задело то, что парень потанцевал с ее подругой. В письме говорится, что она дала время себе забыть его через две недели, но сделать этого не смогла. Многие СМИ начали писать, что именно из-за любви девушка и совершила такой поступок, однако это стало лишь некой болью.