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У мэра праздник

День рождения празднует новосибирский мэр Максим Кудрявцев

29 августа 2024, 09:41
Фото: Телеграм/Максим Кудрявцев
У мэра праздник
Максим Кудрявцев, который возглавил Новосибирск в 2024 году, отмечает свой личный праздник.

Официально мэром столицы Сибири Максим Кудрявцев стал в апреле текущего года. Он сменил на посту Анатолия Локтя, который неожиданно ушел в отставку по собственному желанию.

С приходом Кудрявцева, в мэрии обновилась вся команда: появились новые начальники департаментов, помощники. Мэр начал бороться с ошибками прошлой команды и стал требовать с подчиненных больше.

К слову, мэра впервые избирали не новосибирцы, а специальная комиссия и горсовет, ведь прямые выборы главы города были отменены.

29 августа мэр празднует свой день рождения. Ему исполнилось 49 лет. Своей личной жизнью чиновник не делится в соцсетях, а лишь результатами работы.

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