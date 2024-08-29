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Published Сегодня, 02:21

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Похищенного назвали наркоманом

Вскрылились детали избиения и похищения новосибирца на улице

29 августа 2024, 02:21
Фото: 1MI
Похищенного назвали наркоманом
В Новосибирске был похищен мужчина, что подтвердили в полиции.

Все случилось ночью 27 августа на улице Виктора Уса. У дома №4 был похищен мужчина: в социальных сетях говорится, что перед этим его избили и затолкали в машину. Затем автомобиль скрылся в неизвестном направлении.

Как стало известно, похищенный является наркоманом. Похитителями были его родственники, которые забрали его в рехаб.

Данную информацию проверяют в полиции. После проверки примут соответствующее решение.

Работник автосалона выстрелил в покупателя из-за безобидной просьбы.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Нападение#Похищение#Наркоманы
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