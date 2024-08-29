Вскрылились детали избиения и похищения новосибирца на улице

Posted Сегодня, 02:21
Published Сегодня, 02:21
Modified Сегодня, 02:23
Updated Сегодня, 02:23
Все случилось ночью 27 августа на улице Виктора Уса. У дома №4 был похищен мужчина: в социальных сетях говорится, что перед этим его избили и затолкали в машину. Затем автомобиль скрылся в неизвестном направлении.
Как стало известно, похищенный является наркоманом. Похитителями были его родственники, которые забрали его в рехаб.
Данную информацию проверяют в полиции. После проверки примут соответствующее решение.
Работник автосалона выстрелил в покупателя из-за безобидной просьбы.