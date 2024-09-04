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Posted Сегодня, 03:16

Published Сегодня, 03:16

Modified Сегодня, 03:18

Updated Сегодня, 03:18

Где скопились пробки

Утром город сковали пробки — в чем причина

4 сентября 2024, 03:16
Фото: atas.info
Где скопились пробки

Адские пробки утром намертво сковали Новосибирск

В Новосибирске в среду появились протяженные пробки, о чем свидетельствуют данные карт.

Движение затруднено в разных районах города утром 4 сентября. Пробки есть как на правом, так и на левом берегу. По данным «Яндекс. Карт», ситуация на дорогах оценивается на 7 баллов из 10 возможных.

Фото: Яндекс.Карты

Многокилометровые заторы скопились на Большевистской улице, у Речного вокзала. Труднее всего двигаться по Октябрьскому и Димитровскому мостам, где проходят ремонтные работы. Пробки фиксируют и в центре областной столицы.

На левобережье водители стоят на пр. Энергетиков и других улицах. 2ГИС оценивает сложность проезда на 6 баллов. В семь утра это было 8 баллов.

Фото: 2ГИС

Появилось видео, как в Новосибирске выглядит одна из самых разбитых дорог города.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Пробки#Автомобили#Октябрьский мост#Затор#Димитровский мост
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