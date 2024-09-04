Утром город сковали пробки — в чем причина

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
Движение затруднено в разных районах города утром 4 сентября. Пробки есть как на правом, так и на левом берегу. По данным «Яндекс. Карт», ситуация на дорогах оценивается на 7 баллов из 10 возможных.
Многокилометровые заторы скопились на Большевистской улице, у Речного вокзала. Труднее всего двигаться по Октябрьскому и Димитровскому мостам, где проходят ремонтные работы. Пробки фиксируют и в центре областной столицы.
На левобережье водители стоят на пр. Энергетиков и других улицах. 2ГИС оценивает сложность проезда на 6 баллов. В семь утра это было 8 баллов.