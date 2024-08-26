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Люди погибли

Два человека разбились в жутком ДТП с грузовиком на трассе под Новосибирском

26 августа 2024, 01:56
Фото: ГАИ
Люди погибли
В пригороде Новосибирска случилось смертельное ДТП, подробности дали в ГАИ.

Инцидент был в ночь на 26 августа. По трассе «Иртыш» на автомобиле Toyota Carina ехал 64-летний сибиряк. Он направлялся в город Обь.

В один момент мужчина выехал на встречную полосу и там врезался в грузовую машину. Затем легковушку отбросило в кювет.

Итог ДТП: два трупа. Погиб водитель Toyota и его пожилая пассажирка. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Не менее серьезное ДТП произошло на днях, когда автобус с 10 пассажирами слетел в кювет. Все люди в больнице.

Появились страшные кадры ДТП с пассажирским автобусом под Новосибирском
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Авария#Погиб#18+
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