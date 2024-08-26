Два человека разбились в жутком ДТП с грузовиком на трассе под Новосибирском

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Published Сегодня, 01:56
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Инцидент был в ночь на 26 августа. По трассе «Иртыш» на автомобиле Toyota Carina ехал 64-летний сибиряк. Он направлялся в город Обь.
В один момент мужчина выехал на встречную полосу и там врезался в грузовую машину. Затем легковушку отбросило в кювет.
Итог ДТП: два трупа. Погиб водитель Toyota и его пожилая пассажирка. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Не менее серьезное ДТП произошло на днях, когда автобус с 10 пассажирами слетел в кювет. Все люди в больнице.