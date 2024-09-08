Стала известна причина задержки рейса Новосибирск-Москва на сутки

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Пассажиры авиакомпании «Якутия», которые сегодня утром должны были вылететь из новосибирского аэропорта «Толмачево» в Москву, поднимутся в воздух не ранее 12 часов понедельника, 9 сентября. Таким образом, задержка составит 30 часов.
Сложившуюся ситуацию людям объяснили тем, что самолет, предназначенный для их перевозки, до сих пор не прибыл в Новосибирск.
По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, вылета ожидают 84 человека, среди низ 10 детей. Прокуроры проверят, насколько авиакомпания выполняет предусмотренные законодательством в таком случае меры поддержки пассажиров, говорится в сообщении ведомства.
Авиакомпания «Якутия» недавно фигурировала в расследовании прокуратуры о массовой задержке рейсов в «Толмачево».