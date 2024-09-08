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Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Люди ждут вылета с раннего утра

Стала известна причина задержки рейса Новосибирск-Москва на сутки

8 сентября 2024, 10:27
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Люди ждут вылета с раннего утра
Прокуратура начала проверку действий авиакомпании, отложивший вылет пассажиров, сообщили в надзорном ведомстве.

Пассажиры авиакомпании «Якутия», которые сегодня утром должны были вылететь из новосибирского аэропорта «Толмачево» в Москву, поднимутся в воздух не ранее 12 часов понедельника, 9 сентября. Таким образом, задержка составит 30 часов.

Сложившуюся ситуацию людям объяснили тем, что самолет, предназначенный для их перевозки, до сих пор не прибыл в Новосибирск.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, вылета ожидают 84 человека, среди низ 10 детей. Прокуроры проверят, насколько авиакомпания выполняет предусмотренные законодательством в таком случае меры поддержки пассажиров, говорится в сообщении ведомства.

Авиакомпания «Якутия» недавно фигурировала в расследовании прокуратуры о массовой задержке рейсов в «Толмачево».

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#Новосибирск#Толмачево#Рейс#Задержка#Пассажиры
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