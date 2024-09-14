Иммунолог Крючков ожидает, что скоро FLiRT заменит другой подвариант «омикрона»

Posted 14 сентября, 05:42
Published 14 сентября, 05:42
Modified 14 сентября, 05:45
Updated 14 сентября, 05:45
«FLiRT относительно доминирует на текущий момент, потому что занимает максимум 40%, скорее всего, поменьше от всей заболеваемости SARS-CoV-2. Это означает, что большую половину занимает много других подвариантов, не FLiRT. И это означает, что даже сам по себе FLiRT не настолько сверхсилён, как раньше новая линия, когда приходила. Внутри омикрон-линии этого не происходит. Внутри омикрон-линии постепенно изменяется доля отдельных подвариантов относительно друг друга, но не более того. Но никакой подвариант полностью другие не вытесняет. Поэтому с точки зрения симптоматики — разницы никакой», — рассказал эксперт.
По его словам, ранее люди встречались с этой инфекцией, либо были вакцинированы и приобрели специфический иммунитет.
«И подварианты, которые в текущий момент распространяются, более адаптированы к этому уже. Это означает, что они с большей вероятностью ранее сформированный специфический иммунитет обходят. Потому что они видоизменяются, эти вирусы, вот эти штаммы, и их организм перестает эффективно узнавать или узнаёт хуже», — объяснил Крючков.
По его прогнозу, осенне-зимний сезон будет напряжённым, но не как во время крупных волн.
«Само по себе продолжение, выделение каких-то отдельных подвариантов внутри группы FLiRT никаким экстраординарным событием не является, это будет дальше происходить. И, более того, скорее всего, вместо FLiRT со временем, довольно скоро, выйдет на авансцену какой-то другой подвариант „омикрона“, — заключил собеседник RT.