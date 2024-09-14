Иммунолог Крючков ожидает, что скоро FLiRT заменит другой подвариант «омикрона»

«FLiRT относительно доминирует на текущий момент, потому что занимает максимум 40%, скорее всего, поменьше от всей заболеваемости SARS-CoV-2. Это означает, что большую половину занимает много других подвариантов, не FLiRT. И это означает, что даже сам по себе FLiRT не настолько сверхсилён, как раньше новая линия, когда приходила. Внутри омикрон-линии этого не происходит. Внутри омикрон-линии постепенно изменяется доля отдельных подвариантов относительно друг друга, но не более того. Но никакой подвариант полностью другие не вытесняет. Поэтому с точки зрения симптоматики — разницы никакой», — рассказал эксперт.