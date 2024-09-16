Подростки облили бомжа краской в Новосибирске

Posted 16 сентября, 02:31
Published 16 сентября, 02:31
Modified 16 сентября, 02:33
Updated 16 сентября, 02:33
Все случилось в районе станции метро «Студенческая». По словам новосибирцев, бездомный мужчина по имени Юрий живет в этом районе уже около 20 лет. Его все знают и называют безобидным человеком.
Недавно над ним решили поиздеваться школьники, которым на вид 14-15 лет. Юрия дети облили белой краской и теперь он не может от нее отмыться. Горожане беспокоятся за мужчину и решили придать историю огласке.
Сибиряки предложили ему помочь одеждой. Они желают, чтобы малолетних хулиганов наказали.