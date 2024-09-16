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Posted 16 сентября, 02:31

Published 16 сентября, 02:31

Modified 16 сентября, 02:33

Updated 16 сентября, 02:33

Над мужчиной поиздевались дети

Подростки облили бомжа краской в Новосибирске

16 сентября 2024, 02:31
Фото: Изображение Midjourney
Над мужчиной поиздевались дети
В Новосибирске школьники облили бездомного мужчину краской, рассказали очевидцы в соцсетях.

Все случилось в районе станции метро «Студенческая». По словам новосибирцев, бездомный мужчина по имени Юрий живет в этом районе уже около 20 лет. Его все знают и называют безобидным человеком.

Недавно над ним решили поиздеваться школьники, которым на вид 14-15 лет. Юрия дети облили белой краской и теперь он не может от нее отмыться. Горожане беспокоятся за мужчину и решили придать историю огласке.

Сибиряки предложили ему помочь одеждой. Они желают, чтобы малолетних хулиганов наказали.

Фото: АСТ-54.

Недавно в подростка стрелял неизвестный мужчина — школьник был ранен.

В новосибирском Академгородке неизвестный мужчина приставал к детям
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Школьники#Подростки#Хулиганство
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