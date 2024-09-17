Вооруженные отряды собрались сформировать в Новосибирске — кому бояться

Инициатива была предложена в рамках указаний президента Владимира Путина о привлечении добровольческих народных дружин (ДНД) в мобилизационный резерв и создании аналогичных отрядов в других регионах России. Такие дружины уже действуют на границе с Украиной для охраны важных объектов, но их деятельность до сих пор не урегулирована законодательством, сказано в пояснительной записке.