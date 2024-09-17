Вооруженные отряды собрались сформировать в Новосибирске — кому бояться

Posted 17 сентября, 04:36
Published 17 сентября, 04:36
Modified 17 сентября, 04:38
Updated 17 сентября, 04:38
Эти отряды будут приравнены к народным дружинам и смогут участвовать в мероприятиях территориальной обороны, оказывая помощь компетентным органам. Такие отряды необходимы и в мирное время.
Поправки к закону, предложенные Картаполовым, были одобрены 16 сентября, они направлены на усиление охраны общественного порядка во всех регионах России. Законопроект расширяет действия на все субъекты РФ, а губернаторы получат право организовывать региональные отряды, включая использование огнестрельного оружия для обеспечения безопасности.
Законопроект предусматривает введение новой статьи, в ней будет содержаться порядок работы региональных отрядов. Участники таких отрядов будут обязаны выполнять задачи, назначенные губернатором, прибывая в указанные места для координации действий. В регионах будут разработаны конкретные правила и формы удостоверений для членов отрядов.
Инициатива была предложена в рамках указаний президента Владимира Путина о привлечении добровольческих народных дружин (ДНД) в мобилизационный резерв и создании аналогичных отрядов в других регионах России. Такие дружины уже действуют на границе с Украиной для охраны важных объектов, но их деятельность до сих пор не урегулирована законодательством, сказано в пояснительной записке.
Правительственная комиссия поддержала концепцию законопроекта, но рекомендовала доработать его для устранения возможных дублирующих функций с уже существующими формированиями, созданными в Белгородской, Брянской и Курской областях для обеспечения общественной безопасности.
16 сентября президент Владимир Путин увеличил численность российской армии на 180 тысяч военных. Последний раз это происходило год назад, всего решение принято третий раз с начала специальной военной операции.