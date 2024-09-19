Погибший в перестрелке у офиса Wildberiies оказался не из Новосибирска

Posted 19 сентября, 11:07
Published 19 сентября, 11:07
Modified 19 сентября, 11:09
Updated 19 сентября, 11:09
Информация, что Ислам Эльмурзиев родился в Новосибирске, следует из карточки спортсмена, опубликованной на профессиональном сайте tapology.com (на фото ниже). При этом со столицей Сибири боец никак не связан, на соревнованиях он представлял Москву, куда переехал несколько лет назад, или Ингушетию, где родился.
Ислам Эльмурзиева ошибочно приписали к Новосибирску, пишет НГС со ссылкой на опрошенных бойцов смешанных единоборств, которыми профессионально занимался спортсмен.
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