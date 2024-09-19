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Posted 19 сентября, 11:07

Published 19 сентября, 11:07

Modified 19 сентября, 11:09

Updated 19 сентября, 11:09

Погибший в перестрелке у офиса Wildberiies оказался не из Новосибирска

Погибший в перестрелке у офиса Wildberiies оказался не из Новосибирска

19 сентября 2024, 11:07
Фото: 1MI
Сотрудник охраны бизнес-центра «Романов двор», где находится головной офис Wildberries, Ислам Эльмурзиев не является уроженцем Новосибирска. Разбираемся, откуда возникла такая путаница.

Информация, что Ислам Эльмурзиев родился в Новосибирске, следует из карточки спортсмена, опубликованной на профессиональном сайте tapology.com (на фото ниже). При этом со столицей Сибири боец никак не связан, на соревнованиях он представлял Москву, куда переехал несколько лет назад, или Ингушетию, где родился.

Фото: tapology.com
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Ислам Эльмурзиева ошибочно приписали к Новосибирску, пишет НГС со ссылкой на опрошенных бойцов смешанных единоборств, которыми профессионально занимался спортсмен.

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Изначально глава Wildberries заявила, что начинает передел бизнеса. После этого ее муж, Владислав Бакальчук заручился поддержкой Рамзана Кадырова и сообщил, что его жену удерживают в заложниках компаньоны. Мы разбирались в этой истории.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Wildberries
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