Погибший в перестрелке у офиса Wildberiies оказался не из Новосибирска

Информация, что Ислам Эльмурзиев родился в Новосибирске, следует из карточки спортсмена, опубликованной на профессиональном сайте tapology.com (на фото ниже). При этом со столицей Сибири боец никак не связан, на соревнованиях он представлял Москву, куда переехал несколько лет назад, или Ингушетию, где родился.