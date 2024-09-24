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Posted 24 сентября, 03:36

Published 24 сентября, 03:36

Modified 24 сентября, 03:38

Updated 24 сентября, 03:38

Циклолет не создадут

Разработку летающего автомобиля остановили — в чем причина

24 сентября 2024, 03:36
Фото: Изображение Midjourney
Циклолет не создадут

В Новосибирске отказались от разработки летающего автомобиля

В Новосибирске не будут создавать летающий автомобиль, причины назвал ТГ-канал «Беспилот».

Беспилотник-циклолет так и не создадут в столице Сибири. В мире аналогов летающего автомобиля нет. Разработчики создали проект, подготовили смету, продумали план работ, однако до реализации идея так и не дошла.

Дело в том, что проект не получил финансирование. Инвестор отказался спонсировать будущий циклолет. Теперь от разработки отказались. Планировалось, что летающий автомобиль будет задействован для нужд МЧС, а также для аэротакси.

Фото: БЕСПИЛОТ | БПЛА, ДРОНЫ, РОБОТЫ

Новосибирских школьников учат управлять дронами. Такие уроки преподают на «трудах».

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Технологии#Новосибирск#Финансирование#Разработка
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