Разработку летающего автомобиля остановили — в чем причина

Posted 24 сентября, 03:36
Published 24 сентября, 03:36
Modified 24 сентября, 03:38
Updated 24 сентября, 03:38
Беспилотник-циклолет так и не создадут в столице Сибири. В мире аналогов летающего автомобиля нет. Разработчики создали проект, подготовили смету, продумали план работ, однако до реализации идея так и не дошла.
Дело в том, что проект не получил финансирование. Инвестор отказался спонсировать будущий циклолет. Теперь от разработки отказались. Планировалось, что летающий автомобиль будет задействован для нужд МЧС, а также для аэротакси.