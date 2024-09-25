Как не попасться хакерам, рассказал новосибирцам бизнес-консультант Лукацкий

Алексей Лукацкий подчеркнул, что за последние годы методы общения злоумышленников значительно изменились. Если раньше главной площадкой для фишинговых атак служила электронная почта, то сегодня всё чаще используются мессенджеры. Одной из популярных схем стала атака fake boss, когда мошенники, выдавая себя за руководителя, отправляют сообщения через мессенджеры, такие как Telegram или WhatsApp, с целью обмануть сотрудников.