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Posted 25 сентября, 03:05

Published 25 сентября, 03:05

Modified 25 сентября, 03:07

Updated 25 сентября, 03:07

Школа переполнена

Мэрию обязали обеспечить места в школах Ленинского района Новосибирска

25 сентября 2024, 03:05
Фото: Изображение Midjourney
Школа переполнена
В Новосибирске мэрия обязана предоставить места в школах одного из районов, где это необходимо, подробности дала прокуратура.

В Ленинском районе нашли самую переполненную школу, которая находится в «Балластном карьере». Там учатся в три раза больше детей. Однако мэрия не принимала для решения этой проблемы никаких решений.

Также в микрорайоне не было садов и других школ. Прокуратура обратилась в суд, который признал, что муниципалитет бездействовал в принятии мер, что нарушало права несовершеннолетних.

Как итог, администрацию обязали обеспечить дополнительные места для детей: путем строительства, выкупа и другим способом. Это решение еще можно обжаловать. Тем временем, протекшими крышами в Новосибирске заинтересовался Бастрыкин.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Школа#Школьники#Суд#Мэрия#Мэрия Новосибирска
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