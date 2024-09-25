Мэрию обязали обеспечить места в школах Ленинского района Новосибирска

Posted 25 сентября, 03:05
Published 25 сентября, 03:05
Modified 25 сентября, 03:07
Updated 25 сентября, 03:07
В Ленинском районе нашли самую переполненную школу, которая находится в «Балластном карьере». Там учатся в три раза больше детей. Однако мэрия не принимала для решения этой проблемы никаких решений.
Также в микрорайоне не было садов и других школ. Прокуратура обратилась в суд, который признал, что муниципалитет бездействовал в принятии мер, что нарушало права несовершеннолетних.
Как итог, администрацию обязали обеспечить дополнительные места для детей: путем строительства, выкупа и другим способом. Это решение еще можно обжаловать. Тем временем, протекшими крышами в Новосибирске заинтересовался Бастрыкин.