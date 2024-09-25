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Posted 25 сентября, 03:22

Published 25 сентября, 03:22

Modified 25 сентября, 03:44

Updated 25 сентября, 03:44

Лимонов привезли много

В Новосибирскую область тоннами ввозили лимон, имбирь и чеснок

25 сентября 2024, 03:22
Фото: 1MI
Лимонов привезли много
О тоннах привезенных в Новосибирск фруктов рассказали в Сибирском таможенном управлении.

За восемь месяцев 2024 года через таможню в Сибирь пропустили более 6 тысяч тонн фруктов и растений. Общая сумма ввезенных товаров составила 8,9 млн долларов США. Вес поставок увеличился почти в 3 раза, если сравнить этот же период 2023 года.

Товары привозили из заграницы, в основном, из Китая и Узбекистана. Так, на прилавки магазинов попали тонны лимонов, чеснока, имбиря. Все это можно использовать не только в еде, но и для борьбы с вирусами.

Что касается Новосибирской области, то этих товаров было привезено в объеме 826 тонн. Заплатили за это 1,1 млн долларов. Примечательно, но вес продукции превышал 1,8 раз. Также новосибирские дачники выращивают овощи-гиганты.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Сибирь#Магазин#Таможня#Фрукты#Овощи
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