В Новосибирскую область тоннами ввозили лимон, имбирь и чеснок

Posted 25 сентября, 03:22
Published 25 сентября, 03:22
Modified 25 сентября, 03:44
Updated 25 сентября, 03:44
За восемь месяцев 2024 года через таможню в Сибирь пропустили более 6 тысяч тонн фруктов и растений. Общая сумма ввезенных товаров составила 8,9 млн долларов США. Вес поставок увеличился почти в 3 раза, если сравнить этот же период 2023 года.
Товары привозили из заграницы, в основном, из Китая и Узбекистана. Так, на прилавки магазинов попали тонны лимонов, чеснока, имбиря. Все это можно использовать не только в еде, но и для борьбы с вирусами.
Что касается Новосибирской области, то этих товаров было привезено в объеме 826 тонн. Заплатили за это 1,1 млн долларов. Примечательно, но вес продукции превышал 1,8 раз. Также новосибирские дачники выращивают овощи-гиганты.