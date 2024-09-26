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Posted 26 сентября, 13:48

Published 26 сентября, 13:48

Modified 26 сентября, 13:50

Updated 26 сентября, 13:50

Приезжего из ближнего зарубежья обвиняют в тяжелом преступлении

Мигранта задержали в Новосибирске за надругательство над ребенком

26 сентября 2024, 13:48
Фото: Изображение Midjourney
Приезжего из ближнего зарубежья обвиняют в тяжелом преступлении
Уроженец Киргизии посягнул на половую неприкосновенность 13-летней девочки, сообщили в Следственном комитете.

27-летний житель Киргизии задержан в Новосибирске. По данным следователей, в конце лета мигрант надругался над 13-летней девочкой. Был ли это однократный эпизод, или приезжий неоднократно совершал развратные действия, не сообщается.

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Мигранту предъявлено обвинение, в ближайшее время суд выберет для него меру пресечения, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

Недавно силовики разогнали целый «кишлак», который мигранты устроили на территории бывшей воинской части около Хилокского рынка.

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