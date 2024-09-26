Мигранта задержали в Новосибирске за надругательство над ребенком

Posted 26 сентября, 13:48
Published 26 сентября, 13:48
Modified 26 сентября, 13:50
Updated 26 сентября, 13:50
27-летний житель Киргизии задержан в Новосибирске. По данным следователей, в конце лета мигрант надругался над 13-летней девочкой. Был ли это однократный эпизод, или приезжий неоднократно совершал развратные действия, не сообщается.
Мигранту предъявлено обвинение, в ближайшее время суд выберет для него меру пресечения, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.
Недавно силовики разогнали целый «кишлак», который мигранты устроили на территории бывшей воинской части около Хилокского рынка.