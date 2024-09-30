Массовое нашествие ежей произошло в Новосибирской области

Ежей замечают как в Новосибирске, так и в Новосибирской области в конце сентября. Внимание они привлекают тем, что колючие выбегают прямо на дороги. Заметить их в ночное время весьма сложно, но автомобилисты все же стараются их объезжать или помогать быстрее перейти дорогу.