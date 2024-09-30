Массовое нашествие ежей произошло в Новосибирской области

Posted 30 сентября, 05:03
Published 30 сентября, 05:03
Modified 30 сентября, 05:06
Updated 30 сентября, 05:06
Ежей замечают как в Новосибирске, так и в Новосибирской области в конце сентября. Внимание они привлекают тем, что колючие выбегают прямо на дороги. Заметить их в ночное время весьма сложно, но автомобилисты все же стараются их объезжать или помогать быстрее перейти дорогу.
Такое нашествие животных пугает сибиряков. Ежи не только не боятся людей, но и без испуга бродят по жилым массивам в светлое время суток.
Из открытых источников следует, что ежи уже готовятся к спячке. На улице ощутимо холодает, а черви и насекомые уже спрятались глубоко в земле. Найти пропитание еще можно в городе. Сейчас ежи наедятся для спячки и уснут: их накроет снежная пелена.
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