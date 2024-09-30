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Posted 30 сентября, 05:03

Published 30 сентября, 05:03

Modified 30 сентября, 05:06

Updated 30 сентября, 05:06

Ежи готовятся к спячке

Массовое нашествие ежей произошло в Новосибирской области

30 сентября 2024, 05:03
Фото: 1MI
Ежи готовятся к спячке
Ежи массово выходят на городские улицы в Новосибирской области, о чем рассказывают читатели Atas.info.

Ежей замечают как в Новосибирске, так и в Новосибирской области в конце сентября. Внимание они привлекают тем, что колючие выбегают прямо на дороги. Заметить их в ночное время весьма сложно, но автомобилисты все же стараются их объезжать или помогать быстрее перейти дорогу.

Такое нашествие животных пугает сибиряков. Ежи не только не боятся людей, но и без испуга бродят по жилым массивам в светлое время суток.

Из открытых источников следует, что ежи уже готовятся к спячке. На улице ощутимо холодает, а черви и насекомые уже спрятались глубоко в земле. Найти пропитание еще можно в городе. Сейчас ежи наедятся для спячки и уснут: их накроет снежная пелена.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Нашествие#Еж
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