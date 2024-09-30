Житель Новосибирской области незаконно прописал в квартире десятки мигрантов

Posted 30 сентября, 04:16
Published 30 сентября, 04:16
Modified 30 сентября, 04:18
Updated 30 сентября, 04:18
Все произошло в Бердске. Местный житель, которому 54 года, решил помогать иностранцам и предоставлять им регистрацию. Он фиктивно ставил на учет мигрантов. Всего у него прописались более 30 человек. Эта схема действовала почти два месяца.
Нарушение закона было раскрыто. Следователи возбудили дело. Все прописанные иностранцы были сняты с регистрационного учета. Теперь дело рассмотрит суд, который вынесет финальное решение.
Мигранты спешно покидают Новосибирск, бросая свои автомобили и вылетая на родину. Они бегут от рейдов.
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