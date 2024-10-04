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Posted 4 октября, 04:23

Published 4 октября, 04:23

Modified 4 октября, 04:25

Updated 4 октября, 04:25

Кто стал начальником

Названо имя нового начальника городского управления культуры Новосибирска

4 октября 2024, 04:23
Фото: Алёна Рогонова. atas.info
Кто стал начальником
Глава города назначил нового чиновника в мэрию Новосибирска, информация опубликована на сайте администрации.

Управление культуры теперь возглавил Иван Михеев. О назначении распорядился Максим Кудрявцев, подписав все необходимые документы.

Ранее кресло занимала Ирина Соловьева. Она проработала несколько лет. Чиновница уволилась пару дней назад по неизвестным причинам.

Михеев же был ее замом. Он курировал отдел образования, досуговую деятельность и сохранение культурного наследия управления культуры.

Также департамент строительства ранее возглавил новый чиновник. Им стал Евгений Улитко.

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