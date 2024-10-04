Названо имя нового начальника городского управления культуры Новосибирска

Posted 4 октября, 04:23
Published 4 октября, 04:23
Modified 4 октября, 04:25
Updated 4 октября, 04:25
Управление культуры теперь возглавил Иван Михеев. О назначении распорядился Максим Кудрявцев, подписав все необходимые документы.
Ранее кресло занимала Ирина Соловьева. Она проработала несколько лет. Чиновница уволилась пару дней назад по неизвестным причинам.
Михеев же был ее замом. Он курировал отдел образования, досуговую деятельность и сохранение культурного наследия управления культуры.
Также департамент строительства ранее возглавил новый чиновник. Им стал Евгений Улитко.
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