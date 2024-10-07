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Posted 7 октября, 12:55

Published 7 октября, 12:55

Modified 7 октября, 12:57

Updated 7 октября, 12:57

Актриса ищет мужа

Актриса устроила перформанс на матче «Динамо» — «Спартак» с плакатом «Ищу мужа»

7 октября 2024, 12:55
Фото: VN.ru, предоставлено Анастасией Воеводиной
Актриса ищет мужа

Новосибирская актриса искала мужа на матче «Динамо» — «Спартак»

На футбольном матче креативная актриса из Новосибирска заставила болельщиков отвлечься от игры и присмотреться к ней как к невесте.

На матче Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» болельщики были удивлены перформансом: на трибунах появились девушки в свадебных платьях с плакатом «Ищу мужа». Одной из участниц акции оказалась актриса из Новосибирска Анастасия Воеводина.

«Подруга пригласила меня принять участие в этом необычном проекте — а-ля сбежавшие невесты. Мы хотели привлечь внимание не только к футболу, но и к здоровому образу жизни. И, как оказалось, наш эксперимент сработал. Люди заметили нас, разговоры не смолкали весь вечер», — поделилась Воеводина с VN.ru.

Настя, переехавшая недавно из Новосибирска в Москву, стремительно набирает популярность в киноиндустрии. За ее плечами уже более 15 ролей в сериалах и фильмах, а недавно она начала съемки во второй части популярного сериала «Выжившие».

Сама игра завершилась победой «Спартака» со счётом 3:2.

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Люди, которые уже нашли свою вторую половину, тоже умеют удивлять. Одна из пар поженилась прямо на борту самолета — в это время рейс пролетал над Новосибирском. Свадебный букет невеста кидала в аэропорту Толмачево.

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#Алина Гурицкая#Спорт#Новосибирск#Футбол#Спартак#Динамо#Невеста
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