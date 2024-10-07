Актриса устроила перформанс на матче «Динамо» — «Спартак» с плакатом «Ищу мужа»

Posted 7 октября, 12:55
Published 7 октября, 12:55
Modified 7 октября, 12:57
Updated 7 октября, 12:57
На матче Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» болельщики были удивлены перформансом: на трибунах появились девушки в свадебных платьях с плакатом «Ищу мужа». Одной из участниц акции оказалась актриса из Новосибирска Анастасия Воеводина.
«Подруга пригласила меня принять участие в этом необычном проекте — а-ля сбежавшие невесты. Мы хотели привлечь внимание не только к футболу, но и к здоровому образу жизни. И, как оказалось, наш эксперимент сработал. Люди заметили нас, разговоры не смолкали весь вечер», — поделилась Воеводина с VN.ru.
Настя, переехавшая недавно из Новосибирска в Москву, стремительно набирает популярность в киноиндустрии. За ее плечами уже более 15 ролей в сериалах и фильмах, а недавно она начала съемки во второй части популярного сериала «Выжившие».
Сама игра завершилась победой «Спартака» со счётом 3:2.
Люди, которые уже нашли свою вторую половину, тоже умеют удивлять. Одна из пар поженилась прямо на борту самолета — в это время рейс пролетал над Новосибирском. Свадебный букет невеста кидала в аэропорту Толмачево.