В Новосибирске острый дефицит врачей: конкуренция за рабочие места отсутствует

Posted 8 октября, 07:34
Published 8 октября, 07:34
Modified 8 октября, 07:36
Updated 8 октября, 07:36
Новосибирская область нуждается во врачах. Аналитики HeadHunter выяснили, что в регионе на одну вакансию приходится всего 0,9 активных резюме. Это значит, что желающих занять рабочие места гораздо меньше, чем предложений.
Сегодня средняя зарплата, предлагаемая врачам в Новосибирской области, составляет 91 500 рублей. Этот показатель немного ниже средней медианы по стране (93 800 рублей). Например, в Москве средний доход врачей составляет 129 600 рублей, а лидером по уровню зарплат среди регионов стала Сахалинская область — там готовы платить 151 900 рублей.
Важно: средняя зарплата высчитывается из суммы всех зарплат — от самых низких до самых высоких. Если 25 человек будут получать по 20 тысяч, а 25 человек — 500 тысяч, то средняя зарплата в этой группе составит 260 тысяч
Врачи остаются в дефиците почти во всех регионах страны. Наиболее остро проблема ощущается в Камчатском крае, Курганской и Псковской областях, где на одну вакансию приходится всего 0,2 резюме. Для сравнения, нормальной считается ситуация, когда на одну вакансию приходится от 4 до 8 резюме. Только в Москве конкуренция среди врачей достигает такого уровня, где на одно место претендуют более 4 кандидатов.