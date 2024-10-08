В Новосибирске острый дефицит врачей: конкуренция за рабочие места отсутствует

Врачи остаются в дефиците почти во всех регионах страны. Наиболее остро проблема ощущается в Камчатском крае, Курганской и Псковской областях, где на одну вакансию приходится всего 0,2 резюме. Для сравнения, нормальной считается ситуация, когда на одну вакансию приходится от 4 до 8 резюме. Только в Москве конкуренция среди врачей достигает такого уровня, где на одно место претендуют более 4 кандидатов.