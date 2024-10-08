Всплеск травматизма спрогнозировали в мэрии Новосибирска

Резкое похолодание к конце недели на фоне дождей и мокрого снега может привести к образованию гололеда на автомобильных дорогах, на тротуарах и во дворах жилых домов. Первый гололед всегда самый опасный для пешеходов и автовладельцев, подчеркнул глава городского управления по чрезвычайным ситуациям Александр Ерохин в ходе оперативного совещания 8 октября.