Всплеск травматизма спрогнозировали в мэрии Новосибирска

Posted 8 октября, 06:23
Published 8 октября, 06:23
Modified 8 октября, 06:25
Updated 8 октября, 06:25
Резкое похолодание к конце недели на фоне дождей и мокрого снега может привести к образованию гололеда на автомобильных дорогах, на тротуарах и во дворах жилых домов. Первый гололед всегда самый опасный для пешеходов и автовладельцев, подчеркнул глава городского управления по чрезвычайным ситуациям Александр Ерохин в ходе оперативного совещания 8 октября.
«Хотелось бы обратить внимание, чтобы все заинтересованные организации…проверили готовность управляющих компаний к проведению противогололедных мероприятий. Чтобы мы не получили вспышку травматизма на территории города», — заявил Ерохин.
Серьезное ухудшение погоды в Новосибирске ожидается в четверг, 10 октября. По данным разных сервисов прогноза погоды снег пойдет в пятницу либо субботу. Дневные температуры в конце недели будут колебаться в районе +4…0 градусов. Ночью столбик термометра будет опускаться ниже нулевой отметки.