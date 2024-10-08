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Posted 8 октября, 06:23

Published 8 октября, 06:23

Modified 8 октября, 06:25

Updated 8 октября, 06:25

Тротуары могут покрыться коркой льда в ближайшие дни

Всплеск травматизма спрогнозировали в мэрии Новосибирска

8 октября 2024, 06:23
Фото: 1MI
Тротуары могут покрыться коркой льда в ближайшие дни

Первый гололед ждут в Новосибирске — когда стоит опасаться травм

Грядущее похолодание может серьезно осложнить жизнь горожанам, считают в муниципалитете.

Резкое похолодание к конце недели на фоне дождей и мокрого снега может привести к образованию гололеда на автомобильных дорогах, на тротуарах и во дворах жилых домов. Первый гололед всегда самый опасный для пешеходов и автовладельцев, подчеркнул глава городского управления по чрезвычайным ситуациям Александр Ерохин в ходе оперативного совещания 8 октября.

«Хотелось бы обратить внимание, чтобы все заинтересованные организации…проверили готовность управляющих компаний к проведению противогололедных мероприятий. Чтобы мы не получили вспышку травматизма на территории города», — заявил Ерохин.

Серьезное ухудшение погоды в Новосибирске ожидается в четверг, 10 октября. По данным разных сервисов прогноза погоды снег пойдет в пятницу либо субботу. Дневные температуры в конце недели будут колебаться в районе +4…0 градусов. Ночью столбик термометра будет опускаться ниже нулевой отметки.

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