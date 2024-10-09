Дефицит антибиотиков в Новосибирске — правда или фейк

Сайт Lekvapteke показал, что запасов импортного «Клацида», об отсутствии которого сообщалось, в столице Сибири вполне достаточно. В среду, 9 октября можно было приобрести «Клацид» в таблетках, препарат для приготовления суспензии и раствора для инфузий. В продаже отсутствуют лишь некоторые позиции.