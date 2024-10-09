Дефицит антибиотиков в Новосибирске — правда или фейк

Posted 9 октября, 08:26
Published 9 октября, 08:26
Modified 9 октября, 08:28
Updated 9 октября, 08:28
В Новосибирске с приходом осени количество заболевших острыми респираторными заболеваниями заметно выросло. Региональные информационные каналы поспешили напугать горожан возникшим дефицитом антибиотиков, которые доктора часто назначают при лечении бронхитов, пневмоний и отитов.
Корреспондент Atas.Info проверил несколько сайтов, информирующих о наличии лекарств в аптеках Новосибирска.
Сайт Lekvapteke показал, что запасов импортного «Клацида», об отсутствии которого сообщалось, в столице Сибири вполне достаточно. В среду, 9 октября можно было приобрести «Клацид» в таблетках, препарат для приготовления суспензии и раствора для инфузий. В продаже отсутствуют лишь некоторые позиции.
Запросы на сайтах 009.РФ и ЕАПТЕКА также подтвердили информацию о наличии препаратов.
Жителей региона призывают не паниковать, так как лекарственных препаратов в аптеках города достаточно. Также важно напомнить, что антибиотики следует принимать только по назначению лечащего врача.
Напомним, в Новосибирске автобусы начали менять маршруты движения.