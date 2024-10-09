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Posted 9 октября, 08:26

Published 9 октября, 08:26

Modified 9 октября, 08:28

Updated 9 октября, 08:28

В Новосибирске сообщили о нехватке лекарств

Дефицит антибиотиков в Новосибирске — правда или фейк

9 октября 2024, 08:26
Фото: 1MI
В Новосибирске сообщили о нехватке лекарств

В аптеках Новосибирска опровергли дефицит антибиотиков

Жители Новосибирска пожаловались на отсутствие в аптеках антибиотиков, рекомендованных врачами для лечения острых респираторных заболеваний.

В Новосибирске с приходом осени количество заболевших острыми респираторными заболеваниями заметно выросло. Региональные информационные каналы поспешили напугать горожан возникшим дефицитом антибиотиков, которые доктора часто назначают при лечении бронхитов, пневмоний и отитов.

Корреспондент Atas.Info проверил несколько сайтов, информирующих о наличии лекарств в аптеках Новосибирска.

Сайт Lekvapteke показал, что запасов импортного «Клацида», об отсутствии которого сообщалось, в столице Сибири вполне достаточно. В среду, 9 октября можно было приобрести «Клацид» в таблетках, препарат для приготовления суспензии и раствора для инфузий. В продаже отсутствуют лишь некоторые позиции.

Фото: скриншот с сайта lekvapteke.ru

Запросы на сайтах 009.РФ и ЕАПТЕКА также подтвердили информацию о наличии препаратов.

Жителей региона призывают не паниковать, так как лекарственных препаратов в аптеках города достаточно. Также важно напомнить, что антибиотики следует принимать только по назначению лечащего врача.

Напомним, в Новосибирске автобусы начали менять маршруты движения.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Дефицит#Лечение#Антибиотики#Пневмония#Респираторные заболевания#Бронхит#Отит
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