Кровь отовсюду: как распознать заражение лихорадкой Марбурга

Болезнь проявляет себя не сразу, инкубационный период может составлять от 2 дней до трех недель. Первая стадия заболевания геморрагической лихорадкой Марбурга идентична с течением ОРВИ: высокая температура, ломота в мышцах, боль в горле. Специфическая симптоматика появляется на третий-четвертый день после первых симптомов. На слизистой оболочке рта высыпают небольшие пузырьки, которые затем превращаются в подобие прыщиков. На этом фоне развивается рвота и диарея.