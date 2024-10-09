Кровь отовсюду: как распознать заражение лихорадкой Марбурга

Posted 9 октября, 08:29
Published 9 октября, 08:29
Modified 9 октября, 08:31
Updated 9 октября, 08:31
После вспышки лихорадки Марбурга в Руанде, где погибли более десяти человек, в России начали контролировать пассажиров, прибывающих из-за рубежа в поисках возможных переносчиков опасного заболевания. По мнению академика РАН Геннадия Онищенко медикам нужно быть готовым к приему подобных пациентов.
Болезнь проявляет себя не сразу, инкубационный период может составлять от 2 дней до трех недель. Первая стадия заболевания геморрагической лихорадкой Марбурга идентична с течением ОРВИ: высокая температура, ломота в мышцах, боль в горле. Специфическая симптоматика появляется на третий-четвертый день после первых симптомов. На слизистой оболочке рта высыпают небольшие пузырьки, которые затем превращаются в подобие прыщиков. На этом фоне развивается рвота и диарея.
Далее проявляется так называемый геморрагический симптом, то есть, повышенное кровоотделение. Кровь проникает под кожу, тело больного покрывается пятнами. Выделения крови могут быть из глаз, носа, рта. Поражаются внутренние органы, фактически, превращаясь в кровавую кашу. В последнюю очередь вирус воздействует на нервную систему, у больного начинаются судороги и он впадает в кому.
Летальность во время разных вспышек, зафиксированных медиками в Африке, составляла от 24 до 88 процентов.
Самое главное — вирус не передается воздушно-капельным путем. Заразиться можно при прямом контакте с больным человеком, в первую очередь, с биологическими жидкостями. Эксперты говорят, что передача возбудителя болезни возможна даже через одежду. Возможно заражение после употребления в пищу мяса животных, которые могут быть переносчиками вируса.
Как таковой вакцины не существует, хотя над ее разработкой работали в новосибирском центре вирусологии и биотехнологий «Вектор». Врачи лечат симптоматику и снижают вирусную нагрузку через переливание донорской крови и процедуру плазмафереза. Медицинская помощь на этапе развития заболевания повышает шанс выжить. Но даже после выздоровления люди долгое время жалуются на слабость, головные боли. Процесс реабилитации занимает долгое время.
Вспышек заболевания не было, однако случаи заражения фиксировались, и все они произошли в Новосибирске в центре «Вектор», где с 70-х годов ученые изучают опасный вирус. Двое исследователей погибли, одному удалось излечится. Подробнее об этом читайте в нашем специальном материале.