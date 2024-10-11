Кровной местью угрожает Кадыров депутатам Госдумы и сенатору

Известно, что летом 2024 года Кадыров встречался с еще одним совладельцем Wildberries — Владиславом Бакальчуком и пообещал ему взять ситуацию с переделом компании под свой контроль. Но в сентябре у офиса Wildberries прозвучали выстрелы: два человека погибли, а в отношении Бакальчука возбудили несколько уголовных дел. Об этом напоминает издание «Новые Известия».