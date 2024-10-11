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Posted 11 октября, 11:21

Published 11 октября, 11:21

Modified 11 октября, 11:23

Updated 11 октября, 11:23

Глава Чечни объявил кровную месть

Кровной местью угрожает Кадыров депутатам Госдумы и сенатору

11 октября 2024, 11:21
Фото: 1MI
Глава Чечни объявил кровную месть
Конфликтная ситуация связана с громкими событиями вокруг компании Wildberries

Руководитель Чечни Кадыров в публичном пространстве назвал «кровными врагами» депутатов Госдумы Барахоева и Курбанова, а также члена Верхней палаты парламента России Керимова. На совещании с чеченскими силовиками 10 октября Кадыров заявил, что вышеупомянутые люди намереваются с ним расправиться.

По словам чеченского лидера, все дело в ситуации вокруг компании Wildberries. Депутаты и сенатор, по словам Кадырова, отобрали бизнес у Татьяны Ким (Бакальчук), и попутно решили устранить и его.

Известно, что летом 2024 года Кадыров встречался с еще одним совладельцем Wildberries — Владиславом Бакальчуком и пообещал ему взять ситуацию с переделом компании под свой контроль. Но в сентябре у офиса Wildberries прозвучали выстрелы: два человека погибли, а в отношении Бакальчука возбудили несколько уголовных дел. Об этом напоминает издание «Новые Известия».

Разобраться в ситуации глава Чечни поручил еще одному депутату Госдумы Делимханову. Сейчас Кадыров требует от своих визави предоставить доказательства того, что они не замышляли против него ничего дурного.

Кровная месть

Известно, что главы Чечни время от времени вспоминает про этот древний кавказский обычай. Например, кровная месть упоминалась им после атаки террористов в Дагестане.

Противостояние

По мнению экспертов, Кадырова могут попросту попытаться втянуть в некую игру против сенатора Сулеймана Керимова.

По наблюдениям главы Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгия Федорова, федеральные власти пока наблюдают за ситуацией и хранят молчание.

«Кадыров назвал фамилии заказавших его устранение политиков, а Керимов, насколько я знаю, тут же покинул страну. Wildberries только раздувает конфликт. Интересно, как на это в итоге отреагируют власти?» — отметил эксперт.

Напомним, депутат Горсовета Новосибирска Ростислав Антонов высказался об идее организации мигрантских патрулей.

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