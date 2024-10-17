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Posted 17 октября, 01:17

Published 17 октября, 01:17

Modified 17 октября, 01:24

Updated 17 октября, 01:24

Сергей Трофимов

Толпа женщин штурмовала сцену на концерте Трофима — что произошло

17 октября 2024, 01:17
Фото: сайт артиста
Сергей Трофимов

Толпа женщин окружила Трофима во время концерта в Новосибирске

Концерт Трофима в Новосибирске собрал настоящий аншлаг — толпы фанатов ломились к певцу на сцену.

16 октября в Новосибирске состоялся концерт популярного российского исполнителя Сергея Трофимова, известного широкой публике как Трофим. Мероприятие прошло в Доме ученых СО РАН и собрало полный зал восторженных зрителей, среди которых не только поклонники его музыки, но и те, кто ценит яркие, душевные выступления артиста.

Концерт был наполнен энергией, юмором и живым общением с публикой. Знаменитая песня «Шашлычок под коньячок» была исполнена всем залом, а на сцене артиста окружили фанатки — певец сам их позвал к себе.

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