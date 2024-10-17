Толпа женщин штурмовала сцену на концерте Трофима — что произошло

16 октября в Новосибирске состоялся концерт популярного российского исполнителя Сергея Трофимова, известного широкой публике как Трофим. Мероприятие прошло в Доме ученых СО РАН и собрало полный зал восторженных зрителей, среди которых не только поклонники его музыки, но и те, кто ценит яркие, душевные выступления артиста.