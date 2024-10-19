В Новосибирске скончалась экс-заместитель главы региональной политики

Posted 19 октября, 12:24
Published 19 октября, 12:24
Modified 19 октября, 12:26
Updated 19 октября, 12:26
Светлане Шибаевой было 54 года. Она боролась с болезнью, которая все-таки унесла ее жизнь.
Долгое время она работала заместителем министра региональной политики. Женщина была предана своему делу. Смерть Шибаевой стала настоящей утратой для ее коллег, родных и близких. Прощание с ней состоится 22 октября.
Ранее из жизни ушел профессор Павел Железный. Ему было 76 лет. Говорят, что он свел счеты с жизнью.