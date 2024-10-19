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Posted 19 октября, 12:24

Published 19 октября, 12:24

Modified 19 октября, 12:26

Updated 19 октября, 12:26

Женщине было 54 года

В Новосибирске скончалась экс-заместитель главы региональной политики

19 октября 2024, 12:24
Фото: 1MI
Женщине было 54 года
В Новосибирске скончалась бывшая заместительница начальника региональной политики, сообщили в правительстве.

Светлане Шибаевой было 54 года. Она боролась с болезнью, которая все-таки унесла ее жизнь.

Долгое время она работала заместителем министра региональной политики. Женщина была предана своему делу. Смерть Шибаевой стала настоящей утратой для ее коллег, родных и близких. Прощание с ней состоится 22 октября.

Ранее из жизни ушел профессор Павел Железный. Ему было 76 лет. Говорят, что он свел счеты с жизнью.

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