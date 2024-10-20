Налоговая задолженность физлиц снизилась в Новосибирской области

Posted 20 октября, 05:37
Published 20 октября, 05:37
Modified 20 октября, 09:04
Updated 20 октября, 09:04
По состоянию на 1 сентября 2024 года задолженность по налогу на имущество физических лиц в Новосибирской области составила 204,3 миллиона рублей, сообщает BFM-Новосибирск. Это на 49,6 миллиона рублей меньше, чем в 2023 году. Снижение долговой нагрузки свидетельствует о том, что все больше граждан начинают вовремя оплачивать налоги, что положительно сказывается на финансовой стабильности региона.
Еще более впечатляющая динамика наблюдается по транспортному налогу. На 1 сентября 2024 года задолженность по нему сократилась на 204,6 миллиона рублей и составила 774,3 миллиона. За два года совокупная сумма задолженности по этому налогу снизилась на 366 миллионов рублей, что демонстрирует значительное улучшение налоговой дисциплины среди населения.