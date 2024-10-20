atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 20 октября, 05:37

Published 20 октября, 05:37

Modified 20 октября, 09:04

Updated 20 октября, 09:04

Налогова язадолженность

Налоговая задолженность физлиц снизилась в Новосибирской области

20 октября 2024, 05:37
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Налогова язадолженность
В Новосибирской области зафиксировано снижение задолженности по налогам, уплачиваемым физическими лицами. Региональное управление Федеральной налоговой службы предоставило актуальные данные, подтверждающие сокращение сумм задолженностей как по налогу на имущество, так и по транспортному налогу.

По состоянию на 1 сентября 2024 года задолженность по налогу на имущество физических лиц в Новосибирской области составила 204,3 миллиона рублей, сообщает BFM-Новосибирск. Это на 49,6 миллиона рублей меньше, чем в 2023 году. Снижение долговой нагрузки свидетельствует о том, что все больше граждан начинают вовремя оплачивать налоги, что положительно сказывается на финансовой стабильности региона.

Еще более впечатляющая динамика наблюдается по транспортному налогу. На 1 сентября 2024 года задолженность по нему сократилась на 204,6 миллиона рублей и составила 774,3 миллиона. За два года совокупная сумма задолженности по этому налогу снизилась на 366 миллионов рублей, что демонстрирует значительное улучшение налоговой дисциплины среди населения.

МРОТ вырастет с 1 января 2025 года: сколько будут платить людям
Узнать подробнее
Читайте также:
Средняя зарплата в Новосибирске увеличилась до 71,5 тысячи рублейРаскрыты реальные зарплаты врачей — сколько получают медикиЖителям Новосибирской области напомнили о двух сроках уплаты налоговСамый большой транспортный налог в Новосибирске начислили владельцу Ferrari«Рожать то не от кого»: люди эмоционально высказались о налоге на бездетность
#Алина Гурицкая#Экономика#Новосибирская область#Бюджет#Имущество#Налоги#Федеральная налоговая служба
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика