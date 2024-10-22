Мужчина решил взять в Новосибирске автокредит на 2 млн по поддельным документам

Posted 22 октября, 05:12
Published 22 октября, 05:12
Modified 22 октября, 05:14
Updated 22 октября, 05:14
Мужчина, которому 40 лет, подделал документы и собирался взять кредит в банке на чужое имя. Он решил оформить автокредит на 2 млн рублей. Придя в банк, сотрудник обратил внимание на фальшивый паспорт и сообщил правоохранителям.
Предполагаемого преступника взяли на месте. Его обвинили в покушении на мошенничество. Его дело направили в суд, который поставит финальную точку.
Сибирячка оформила кредиты на своих друзей и перевела себе деньги. Она обманула людей на 3 млн рублей.