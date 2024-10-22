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Posted 22 октября, 05:12

Published 22 октября, 05:12

Modified 22 октября, 05:14

Updated 22 октября, 05:14

Деньги получить не удалось

Мужчина решил взять в Новосибирске автокредит на 2 млн по поддельным документам

22 октября 2024, 05:12
Фото: 1MI
Деньги получить не удалось
Житель Читы решил взять кредит в Новосибирске нелегальным способом, подробности сообщили в МВД.

Мужчина, которому 40 лет, подделал документы и собирался взять кредит в банке на чужое имя. Он решил оформить автокредит на 2 млн рублей. Придя в банк, сотрудник обратил внимание на фальшивый паспорт и сообщил правоохранителям.

Предполагаемого преступника взяли на месте. Его обвинили в покушении на мошенничество. Его дело направили в суд, который поставит финальную точку.

Сибирячка оформила кредиты на своих друзей и перевела себе деньги. Она обманула людей на 3 млн рублей.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Документы#Мошенничество#Уголовное дело#Кредит
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